На МЦД-2 в Москве произошел сбой в движении поездов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) от станции Рижская в сторону Нахабино произошел сбой в движении поездов из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В дептрансе отметили, что на место происшествия направили восстановительную бригаду Московской железной дороги, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденный провод. Позже в ведомстве добавили, что движение поездов восстановлено.

«На участке D2 Каланчевская — Рижская возобновлено движение поездов в сторону Нахабино. Станцию Рижская в сторону Нахабино поезда проходят без остановки», — говорится в сообщении.

При этом в дептрансе указали, что возможны корректировки расписания движения поездов.