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Новости Москвы ,  
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На МЦД-2 в Москве произошел сбой в движении поездов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) от станции Рижская в сторону Нахабино произошел сбой в движении поездов из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В дептрансе отметили, что на место происшествия направили восстановительную бригаду Московской железной дороги, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденный провод. Позже в ведомстве добавили, что движение поездов восстановлено.

На синей ветке московского метро произошел сбой в движении поездов
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«На участке D2 Каланчевская — Рижская возобновлено движение поездов в сторону Нахабино. Станцию Рижская в сторону Нахабино поезда проходят без остановки», — говорится в сообщении.

При этом в дептрансе указали, что возможны корректировки расписания движения поездов.

Ранее в январе на рельсы на станции метро Москвы «Бабушкинская» упал ребенок, однако машинист успел среагировать и остановил состав. После случившегося машинист обесточил рельс и достал мальчика. В дептрансе сообщали, что машинист будет представлен к награде.

сбой в движении поездов Москва
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