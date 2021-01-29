На МЦД-2 в Москве произошел сбой в движении поездов
На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) от станции Рижская в сторону Нахабино произошел сбой в движении поездов из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что на место происшествия направили восстановительную бригаду Московской железной дороги, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденный провод. Позже в ведомстве добавили, что движение поездов восстановлено.
«На участке D2 Каланчевская — Рижская возобновлено движение поездов в сторону Нахабино. Станцию Рижская в сторону Нахабино поезда проходят без остановки», — говорится в сообщении.
При этом в дептрансе указали, что возможны корректировки расписания движения поездов.