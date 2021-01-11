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На синей ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Московском метрополитене на Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская». Об этом сообщает пресс-служба метро в Twitter.

В пресс-службе пояснили, что увеличение интервалов связано с проверкой инфраструктуры. «Делаем все возможное для скорейшего восстановления графика движения поездов», — добавили в московском метро.

По данным источника «Интерфакса», в тоннеле, соединяющем станции «Арбатская» и «Смоленская», предположительно произошел сбой.

В Москве на красной линии метро на пути упал человек
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Фото:Николай Галкин / ТАСС

Позднее в пресс-службе столичного метрополитена добавили, что движение поездов планируют ввести в график ориентировочно в течение 15 минут.

Ранее, 3 января, на красной линии метро на пути упал человек, сообщали
в пресс-службе столичного департамента транспорта. Из-за него на пути на станции «Красносельская» машинист одного из составов вынужденно применил экстренное торможение, после чего пассажира подняли на платформу. Для этого на участке метрополитена на 10 минут было снято напряжение.

«Московский метрополитен» Арбатско-Покровская линия метро
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