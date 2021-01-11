На синей ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Московском метрополитене на Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская». Об этом сообщает пресс-служба метро в Twitter.

В пресс-службе пояснили, что увеличение интервалов связано с проверкой инфраструктуры. «Делаем все возможное для скорейшего восстановления графика движения поездов», — добавили в московском метро.

По данным источника «Интерфакса», в тоннеле, соединяющем станции «Арбатская» и «Смоленская», предположительно произошел сбой.

Позднее в пресс-службе столичного метрополитена добавили, что движение поездов планируют ввести в график ориентировочно в течение 15 минут.