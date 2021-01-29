В полиции заявили о планах установить постоянный забор вокруг Капитолия

Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала к постоянному ограждению вокруг здания конгресса США. Ее заявление опубликовано на сайте полиции Капитолия.

«В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил», — говорится в сообщении.

По словам Питтман, рекомендация установить забор вокруг здания Капитолия была дана еще в 2006 году. По данным CNBC, сейчас у здания установлен временный забор.