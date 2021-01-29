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В полиции заявили о планах установить постоянный забор вокруг Капитолия

Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала к постоянному ограждению вокруг здания конгресса США. Ее заявление опубликовано на сайте полиции Капитолия.

«В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил», — говорится в сообщении.

По словам Питтман, рекомендация установить забор вокруг здания Капитолия была дана еще в 2006 году. По данным CNBC, сейчас у здания установлен временный забор.

Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
Общество
Фото: Samuel Corum / Getty Images

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден. Часть конгрессменов пришлось эвакуировать, но после освобождения здания и введения в Вашингтоне комендантского часа заседание обеих палат продолжилось. В результате штурма погибли пять человек.

После этого в Вашингтон были направлены около 25 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка во время инаугурации Байдена Также около Белого дома и здания Капитолия были установлены временные заборы на случай беспорядков. Во время инаугурации, которая состоялась 20 января происшествий не было, численность бойцов сократили до 7 тыс.

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