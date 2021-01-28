Карта «Тройка» с 1 февраля станет доступна в Подмосковье

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

С 1 февраля на всех маршрутах Московской области станет доступна карта «Тройка». Об этом в эфире телеканала «360» рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву замминистра транспорта области Анна Кротова.

«Карта «Тройка» на маршрутах Московской области протестирована в городе Королеве. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — рассказала она.

Кроме 1100 автобусов и 300 маршрутов карта также позволит перемещаться на метро, МЦК и МЦД. Сейчас жители Подмосковья пользуются картой «Стрелка».

Как подчеркнул Воробьев, объединение карт — это совместная программа с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Жители Московского региона жаловались, что им надоело пользоваться разными картами.