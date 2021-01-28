Поклонская объяснила нежелание прививаться от COVID-19

Наталья Поклонская (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы, бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в беседе с РБК заявила, что не будет вакцинироваться от коронавируса по рекомендации врача.

«Это исключительно мое мнение по поводу вакцинации. Я не буду ставить прививку в настоящее время, потому что следую рекомендациям своего врача. Я никогда не ставила прививки от гриппа... Все остальные прививки, так называемые обязательные — оспа, дифтерия и т.д., конечно, ставила», — пояснила она.

Поклонская отметила, что «так же, как и все, боится заразиться», и акцентировала внимание на необходимости следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям медиков. «Люди, которые ставят прививку от коронавируса, сами принимают решение, и те, кто не ставят, тоже делают выбор. Это наше право. У каждого человека есть свои особенности организма, поэтому каждый сам решает, как ему заботиться о своем здоровье, — резюмировала собеседница РБК, — я не за и не против вакцин. Главное — безопасность и польза от них».

Ранее РБК сообщил о требовании Путина довести охват вакцинации от коронавируса до показателей кампании от гриппа. «Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили, мне Попова докладывала вчера: 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — отметил президент России.