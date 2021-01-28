Треть школ Сан-Франциско рекомендовали переименовать из-за дискриминации

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Совет по образованию Сан-Франциско рекомендовал переименовать 44 школы, названные в честь исторических деятелей США. Рекомендация совета опубликована на сайте организации.

Свое решение комитет объяснил необходимостью отказа от «символов расизма и белого превосходства». Постановление городского совета накладывает обязательство по смене названия школы на школьные советы по образованию, всего в городе 123 школы.

Как уточняет The New York Times, переименование в том числе затронет учебные заведения, которые носят имена президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Решение о переименовании школы Джорджа Вашингтона комитет объяснил тем, что первый президент США был рабовладельцем. Упоминание 16-го президента США Авраама Линкольна уберут из-за неоднозначной реакции на восстание в Миннесоте 1862 году, после которого за нападение на англоязычных колонизаторов казнили 38 коренных американцев.

Комментируя решение Совета по образованию, мэр Сан-Франциско Лондон Брид указала в заявлении, что не понимает, почему его решили принять в тот момент, когда дети не посещают учебные заведения. По ее словам, дискуссия о переименовании школ важна и к ней необходимо привлечь учеников школ.