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Треть школ Сан-Франциско рекомендовали переименовать из-за дискриминации

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Совет по образованию Сан-Франциско рекомендовал переименовать 44 школы, названные в честь исторических деятелей США. Рекомендация совета опубликована на сайте организации.  

Свое решение комитет объяснил необходимостью отказа от «символов расизма и белого превосходства». Постановление городского совета накладывает обязательство по смене названия школы на школьные советы по образованию, всего в городе 123 школы.

Как уточняет The New York Times, переименование в том числе затронет учебные заведения, которые носят имена президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Решение о переименовании школы Джорджа Вашингтона комитет объяснил тем, что первый президент США был рабовладельцем. Упоминание 16-го президента США Авраама Линкольна уберут из-за неоднозначной реакции на восстание в  Миннесоте 1862 году, после которого за нападение на англоязычных колонизаторов казнили 38 коренных американцев. 

Комментируя решение Совета по образованию, мэр Сан-Франциско Лондон Брид указала в заявлении, что не понимает, почему его решили принять в тот момент, когда дети не посещают учебные заведения. По ее словам, дискуссия о переименовании школ важна и к ней необходимо привлечь учеников школ.

Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе
Фотогалерея 

Принявший решение комитет образования Сан-Франциско в 2018 году создал специальную комиссию после акции ультраправых и наезда автомобиля в Шарлоттсвилле для изучения существующих названий школ и оценки уместности упоминания отдельных исторических личностей. В 2019 году этот же комитет распорядился убрать со стен школ серию фресок русского художника-эмигранта Виктора Арнаутова «Жизнь Вашингтона», сочтя их оскорбительными для коренного населения США.

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Летом 2020 года в США прошли протесты под лозунгом Black Lives Matter, во время которых их участники в США и Европе начали сносить памятники историческим личностям, которых они считают сочувствующим идеям расизма и дискриминации. Так, были уничтожены памятники Колумбу, Джефферсону, Линну и другим историческим деятелям.

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