В Кремле предложили перейти от международного рэкета к режиму диалога

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Мир должен уходить от международного эгоизма и рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Применительно к глобальным делам очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о способах выхода из кризиса прежней модели и инструментов экономического развития.

Песков добавил, что Россия также является частью международного сообщества и не может быть изолирована от вызовов и проблем, возникающих во всем мире.

Накануне президент России Владимир Путин во время выступления на Давосском форуме напомнил, что «неспособность и неготовность» решать глобальные противоречия в XX веке обернулись Второй мировой войной, а также выразил надежду, что в современном мире такой конфликт будет невозможен.