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В Кремле предложили перейти от международного рэкета к режиму диалога

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Мир должен уходить от международного эгоизма и рэкета к режиму постоянного диалога и учета интересов друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Применительно к глобальным делам очень трудно говорить об этом из одной страны. Это настолько серьезные и настолько объемные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о способах выхода из кризиса прежней модели и инструментов экономического развития.

Песков добавил, что Россия также является частью международного сообщества и не может быть изолирована от вызовов и проблем, возникающих во всем мире.

Путин назвал стоящие перед мировым сообществом вызовы
Общество
<p>Владимир Путин во время сессии онлайн-форума &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo;, организованного Всемирным экономическим форумом</p>

Накануне президент России Владимир Путин во время выступления на Давосском форуме напомнил, что «неспособность и неготовность» решать глобальные противоречия в XX веке обернулись Второй мировой войной, а также выразил надежду, что в современном мире такой конфликт будет невозможен.

Он также перечислил стоящие перед всем миром вызовы, в том числе социальный и ценностный кризис, который оборачивается негативными демографическими последствиями.

Более того, пандемия коронавируса обострила проблему бедности и социального расслоения в мире, подчеркнул российский лидер.

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