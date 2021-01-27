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Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта

Президент России напомнил, что «неспособность и неготовность» решать глобальные противоречия в XX веке обернулись Второй мировой войной, и выразил надежду, что в современном мире такой конфликт невозможен
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Владимир Путин надеется, что «горячий глобальный конфликт» в мире сейчас невозможен, иначе, подчеркнул он, это означало бы конец цивилизации. Об этом президент России заявил на Давосском форуме, трансляцию ведет РБК.

Он отметил, что существующие противоречия в мире «закручиваются, что называется, по спирали».

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«Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации», — предупредил президент. Он также обратил внимание, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться этот конфликт не допустить.

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<p>Владимир Путин во время сессии онлайн-форума &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo;, организованного Всемирным экономическим форумом</p>

Тем не менее есть опасность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, который будет чреват борьбой всех против всех. Это приведет к попыткам разрешить назревшие противоречия за счет поиска внутренних и внешних врагов, разрушением базовых свобод и ценностей, считает Путин.

Российский лидер также констатировал, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, «из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки». Общую ответственность Путин увидел в том, чтобы избежать такой перспективы, «похожей на мрачную антиутопию».

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Президент заявил, что пандемия ускорила структурные изменения в мире, предпосылки для которых уже были сформированы. По его словам, есть основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий.

В этом году «Давосская неделя» проходит в онлайн-формате, президент также выступил по видеосвязи. В последний раз Путин выступал на этом форуме в 2009 году, когда он занимал пост премьера.

Автор
Мария Лисицына
Владимир Путин Давос давосский форум
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