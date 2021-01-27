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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал стоящие перед мировым сообществом вызовы

Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом
Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом (Фото: kremlin.ru)

Пандемия коронавируса обострила существующие в мире проблемы, в том числе проблему бедности и социального расслоения. Об этом на Давосском форуме сообщил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

Путин отметил социально-экономический вызов первым среди тех, которые стоят перед современным обществом.

Росстат зафиксировал рост бедности на пике пандемии
Экономика
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Период последних 40 лет, по словам президента, был успешным для мировой экономики и позволил более чем миллиарду человек выбраться из бедности. «По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы», — привел пример Путин.

Он добавил, что в России эта цифра упала с 64 млн в 1990-х до 5 млн в настоящее время, назвав это «движением вперед». «Мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», — сказал он.

Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России на фоне пандемии
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Однако обратной стороной скачка экономики, как указал российский лидер, стал разрыв в доходах граждан. По словам президента, в развитых странах он оказался еще заметнее, чем в развивающихся. Большая часть же прибыли, заявил президент, сосредоточилась в руках 1% населения, преимущественно в транснациональных американских и европейских корпорациях.

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Ранее Росстат сообщал, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар кризиса из-за коронавируса, достигло 19,9 млн человек. Это 13,5% общей численности населения страны. Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали сразу на 8% в годовом выражении, что стало рекордом для XXI века.

Владимир Путин бедность давосский форум коронавирус
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