Путин назвал стоящие перед мировым сообществом вызовы

Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом (Фото: kremlin.ru)

Пандемия коронавируса обострила существующие в мире проблемы, в том числе проблему бедности и социального расслоения. Об этом на Давосском форуме сообщил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

Путин отметил социально-экономический вызов первым среди тех, которые стоят перед современным обществом.

Период последних 40 лет, по словам президента, был успешным для мировой экономики и позволил более чем миллиарду человек выбраться из бедности. «По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы», — привел пример Путин.

Он добавил, что в России эта цифра упала с 64 млн в 1990-х до 5 млн в настоящее время, назвав это «движением вперед». «Мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», — сказал он.