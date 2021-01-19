Лавров осудил военную активность Норвегии и НАТО на границе с Россией

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил наращивание Норвегией военной активности и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Лавров указал, что такие действия могут привести к негативным последствиям для Арктики. Министр выразил надежду «на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами». Кроме того, он призвал норвежскую сторону через диалог урегулировать имеющиеся озабоченности о соблюдении Норвегией своих обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года.

Министр также указал не необходимость преодолеть негативную динамику торгово-экономического сотрудничества и нарастить отраслевую кооперацию между Россией и Норвегией, учитывая взаимный интерес деловых кругов и регионов обеих государств.

В феврале прошлого года Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде письмо, в котором пожаловался на ограничения на использование российских вертолетов на территории Шпицбергена, а также на введение нового порядка депортации с острова, который, как счел министр, направлен против российских граждан.