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Лавров осудил военную активность Норвегии и НАТО на границе с Россией

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил наращивание Норвегией военной активности и продвижение инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Лавров указал, что такие действия могут привести к негативным последствиям для Арктики. Министр выразил надежду «на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами». Кроме того, он призвал норвежскую сторону через диалог урегулировать имеющиеся озабоченности о соблюдении Норвегией своих обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года.

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Министр также указал не необходимость преодолеть негативную динамику торгово-экономического сотрудничества и нарастить отраслевую кооперацию между Россией и Норвегией, учитывая взаимный интерес деловых кругов и регионов обеих государств.

В феврале прошлого года Лавров направил министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде письмо, в котором пожаловался на ограничения на использование российских вертолетов на территории Шпицбергена, а также на введение нового порядка депортации с острова, который, как счел министр, направлен против российских граждан.

В том же письме Лавров назвал незаконным установление норвежцами рыбоохранной зоны. При этом министр указал на то, что по соглашению 1920 года Норвегия обязана предоставлять равный доступ к Шпицбергену для ведения экономической деятельности.

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Лавров предложил провести взаимные консультации между странами по вопросам использования Шпицбергена. В ответ на эти претензии замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что не обсуждает с другими странами вопросы осуществления Норвегией суверенитета над ее территориями.

военные базы Норвегия Шпицберген НАТО Сергей Лавров Арктика МИД
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