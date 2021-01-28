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В Чечне анонсировали встречу по подравшемуся с ОМОНом на митинге в Москве

Саид-Мухаммад Джумаев
Саид-Мухаммад Джумаев (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов встретится с представителями главы региона Рамзана Кадырова, они, в том числе, обсудят ситуацию с задержанным после драки с сотрудниками ОМОН на несанкционированном митинге Сайд-Мухаммадом Джумаевым. Об этом сообщила РБК представитель депутата Татьяна Лазина.

«Сегодня Адам Султанович встретится с представителями главы Чеченской Республики в регионах России, там как раз хотели обсудить ситуацию по митингам, в том числе по Джумаеву, в 14:30. Пока знаем только, что он задержан правоохранительным органами», — сказала она.

Полиция задержала подравшегося с ОМОНом на митинге в Москве чеченца
Политика

После несанкционированной акции в Москве 23 января в Сети распространилось видео, на котором видно, как одетый в черное молодой человек дерется с сотрудниками ОМОН в центре столицы. После этого Делимханов обратился к мужчине и попросил его выйти на связь.

Video

Депутат отметил, что если молодой человек принимает позицию протестующих, то он «не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними». Однако, если мужчина эту позицию не разделяет, руководство Чечни поможет ему «с тем, что касается закона», отметил Делимханов. Помощница депутат поясняла, что речь идет о помощи с адвокатом.

В четверг, 28 января, «Интерфакс», РЕН ТВ и Baza сообщили, что Джумаева задержали и доставляют к следователю. Позже СК объявил, что мужчина 2000 года рождения, подозреваемый в применении насилия к представителю власти на Пушкинской площади, был задержан в Псковской области. Его имя в СК не назвали, но сообщили, что его допрашивают в качестве обвиняемого и подозревают в совершении двух аналогичных преступлений.

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Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли во многих российских городах. По данным правозащитников, были задержаны 3980 человек. МВД информацию о задержаниях на акциях не раскрывало. После митингов СК завел свыше 20 уголовных дел.
 

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