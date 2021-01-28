В Чечне анонсировали встречу по подравшемуся с ОМОНом на митинге в Москве

Саид-Мухаммад Джумаев (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов встретится с представителями главы региона Рамзана Кадырова, они, в том числе, обсудят ситуацию с задержанным после драки с сотрудниками ОМОН на несанкционированном митинге Сайд-Мухаммадом Джумаевым. Об этом сообщила РБК представитель депутата Татьяна Лазина.

«Сегодня Адам Султанович встретится с представителями главы Чеченской Республики в регионах России, там как раз хотели обсудить ситуацию по митингам, в том числе по Джумаеву, в 14:30. Пока знаем только, что он задержан правоохранительным органами», — сказала она.

После несанкционированной акции в Москве 23 января в Сети распространилось видео, на котором видно, как одетый в черное молодой человек дерется с сотрудниками ОМОН в центре столицы. После этого Делимханов обратился к мужчине и попросил его выйти на связь.

Video