Медведев и Песков приехали проститься с бывшим вице-премьером Приходько

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В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько, на ней присутствовали в том числе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат», — отметил Медведев.

По его воспоминаниям, Приходько исключительно добросовестно работал всю жизнь на государство и был тем человеком, с которым можно было поговорить и посоветоваться.

Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Приходько был человеком, на примере которого учились многому. «Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил», — заключил он.