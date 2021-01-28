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Медведев и Песков приехали проститься с бывшим вице-премьером Приходько

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве завершилась церемония прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько, на ней присутствовали в том числе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат», — отметил Медведев.

По его воспоминаниям, Приходько исключительно добросовестно работал всю жизнь на государство и был тем человеком, с которым можно было поговорить и посоветоваться.

Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Приходько был человеком, на примере которого учились многому. «Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил», — заключил он.

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Политика
Сергей Приходько

Также на церемонии прощания присутствовали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Алексей Оверчук и другие.

Приходько умер 26 января в возрасте 64 лет. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к семье покойного, указывал, что политик страдал от бокового амиотрофического склероза
 

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