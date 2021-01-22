СМИ узнали о планах выпустить приквел «Игры престолов»

Ранее стало известно, что HBO с октября 2019 года разрабатывает сериал «Дом Дракона» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о Таргариенах.

Действие будет происходить за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

В октябре 2019 года The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники сообщали, что HBO отменил выход одного из приквелов сериала «Игра престолов», несмотря на то, что была отснята пилотная серия.

Съемки проходили в Северной Ирландии. События приквела должны были происходить за тысячу лет до сюжета «Игры престолов». Писатель Джордж Мартин говорил, что сериал назвали «Долгая ночь».