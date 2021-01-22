СМИ узнали о планах выпустить приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO намерен выпустить приквел «Игры престолов», в основу которого лягут фэнтезийные новеллы «Повести о Дунке и Эгге» писателя Джорджа Мартина. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, сейчас приквел находится в начальной стадии разработки. Пока за проектом не закреплен ни один сценарист, но источники передали, что создание приквела является приоритетной задачей для HBO.
Представители HBO и Джордж Мартин отказались от комментариев.
В новеллах рассказывается о приключениях лорд-командующего Королевской гвардией Дункана Высокого (Дунк) и молодого принца Эйгона V Таргариена (Эгг) за 90 лет до событий «Песни льда и пламени».