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Гидрометцентр сообщил о понижении температуры в европейской части России

Небольшое понижение температуры в европейской части России ожидается в четверг, 28 января. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«С четверга, небольшое, медленное (трудно говорить, что похолодание, потому что выше нормы на 6-8 градусов) понижение температуры. В пятницу температура будет днем около нуля, ночью до -3-5 градусов», — сказал Вильфанд.

Гидрометцентр спрогнозировал рекордное потепление в европейской России
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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

По прогнозу синоптика, на выходных средняя температура днем будет минус 5, минус 7 градусов. Также Вильфанд пояснил, что над Европейской территорией России продолжается противодействие двух систем антициклональной и циклонической. «Рассчитывать на солнце не приходится», — добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил РБК, что в ночь на 25 января температура воздуха в столице составила плюс 3,8 градуса. Синоптик отметил, что эта ночь стала самой теплой для Москвы за историю наблюдений.

погода похолодание Роман Вильфанд
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