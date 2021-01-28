В Приморье при столкновении машины и грузового поезда погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузового поезда в Приморье. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

По информации ДВЖД, инцидент произошел в 13.49 мск 27 января на 127-м км перегона Варфоломеевка — Лимонник.

«На регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля Lada Niva грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда», — говорится в сообщении.

Машинист поезда увидел в зеркале заднего вида приближающийся к составу автомобиль и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось, добавили в пресс-службе ДВЖД.