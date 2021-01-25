В Москве пятилетний ребенок попал под трамвай

Ребенок пострадал в результате ДТП с участием трамвая № 17 на северо-востоке Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Авария произошла 25 января около 19:00 близ дома № 3 по проезду Дежнtва. Изначально сообщалось, что в результате пострадал пешеход, нарушивший правила дорожного движения.

Позже в дептрансе уточнили, что пострадавший — пятилетний ребенок: он «отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем». Пострадавшего госпитализировали.

Движение трамваев № 17, нарушенное из-за аварии, восстановлено.