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В Москве пятилетний ребенок попал под трамвай

Ребенок пострадал в результате ДТП с участием трамвая № 17 на северо-востоке Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Авария произошла 25 января около 19:00 близ дома № 3 по проезду Дежнtва. Изначально сообщалось, что в результате пострадал пешеход, нарушивший правила дорожного движения.

Минздрав сообщил о состоянии потерявшего ноги и руку в ДТП мальчика
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Фото:МЧС России

Позже в дептрансе уточнили, что пострадавший — пятилетний ребенок: он «отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем». Пострадавшего госпитализировали.

Движение трамваев № 17, нарушенное из-за аварии, восстановлено.

10 января на трассе в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли два человека, в том числе ребенок. Более 10 получили травмы. 

Москва ДТП трамвай ребенок
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