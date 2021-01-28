В Центробанке назвали способы прекратить звонки с рекламой кредитов

Существует несколько способов положить конец навязчивым звонкам из банков с предложениями кредитов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

По словам Подковкиной, наиболее быстрым способом решения проблемы будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки.

«Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Также потребитель может обратиться в ЦБ, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков», — сказала она.

Подковкина отметила, что звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может подать заявление в банк о заключении договора на уже определенных условиях. Чаще всего такие звонки поступают клиентам, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве заемщиков.