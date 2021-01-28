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В Центробанке назвали способы прекратить звонки с рекламой кредитов

Существует несколько способов положить конец навязчивым звонкам из банков с предложениями кредитов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

По словам Подковкиной, наиболее быстрым способом решения проблемы будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки.

«Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Также потребитель может обратиться в ЦБ, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков», — сказала она.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Подковкина отметила, что звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может подать заявление в банк о заключении договора на уже определенных условиях. Чаще всего такие звонки поступают клиентам, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве заемщиков.

В июне депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Банка России обращение с просьбой запретить банкам и микрофинансовым организациям использовать звонки для продвижения кредитных продуктов.

Сухарев указал, что россияне часто не могут определить по номеру телефона, откуда им звонят: из легального банка или микрофинансовой организации. Этим, по его мнению, могут воспользоваться мошенники. Также депутат отметил, что человеку, не заинтересованному в получении кредита, такие звонки могут доставлять дискомфорт.

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