Китай ввел санкции против соратников Трампа в день инаугурации Байдена

Пекин дождался последнего дня правления администрации Дональда Трампа чтобы ввести санкции против работавших в Белом доме чиновников. Китай обвиняет их во вмешательстве во внутренние дела и подрыве американо-китайских отношений

Китай ввел санкции против 28 американских чиновников, входивших в администрацию экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Global Times (подразделение газеты «Жэньминь жибао», официального ресурса Компартии КНР) со ссылкой на сообщение МИДа.

В числе оказавшихся под санкциями Китая оказались госсекретарь Майк Помпео, директор Национального торгового совета США Питер Наварро,

советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (отправлен в отставку в 2019 году) и Стивен Бэннон, старший советник президента США в первый год Трампа.

В Пекине заявили, что санкции применены к чиновникам «серьезно нарушившим суверенитет Китая и несущим основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем».

«Некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из своих собственных эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали и предприняли безумные шагов, вмешались во внутренние дела Китая, подорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли вред китайско-американские отношениям», — так охарактеризовали политику администрации Трампа в МИД КНР.

Санкции подразумевают запрет для китайских компаний и физлиц вести дела с оказавшимися в «черном списке». Также тем, против кого введены санкции, запрещено посещение Китая.