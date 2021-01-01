ФРС США изменила прогноз по ВВП и безработице в стране

Федеральная резервная система США улучшила прогнозы по безработице и ВВП, а также сохранила прогноз по инфляции в 2020 году. Об этом сообщатся на сайте регулятора.

Прогноз ВВП на 2020 год был улучшен с сентябрьского прогноза по падению на 3,7% до падения на 2,4%. На 2021 год прогноз роста был скорректирован с 4% до 4,2%.

Кроме того, были внесены изменения в данные по безработице. Если в сентябрьский прогноз составил 7,6%, то теперь его снизили до 6,7%. На 2021 год показатель изменили с 5,5% до 5%.

При этом прогноз инфляции на 2020 год не изменился и остался на уровне 1,2%, а на следующий год был скорректирован с 1,7% до 1,8%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на текущий год был понижен до 1,4% с 1,5%, а на 2021 год — повышен до 1,8% с 1,7%.