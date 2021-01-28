В Ливане протестующие бросили боевые гранаты в полицейских

В ливанском городе Триполи участники беспорядков ранили девятерых сотрудников полиции, бросив в них боевые гаранты. Об этом сообщает в Twitter МВД Ливана.

«Девять сотрудников получили ранения, из них три офицера, один в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Беспорядки продолжаются в Триполи третий день. Протестующие требуют снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ливанский Красный Крест сообщал о десятках пострадавших в ходе столкновений.

Протесты из-за ограничений по COVID-19 также проходят в Нидерландах. Беспорядки там начались 22 января после того, как власти в связи с эпидемией коронавируса ввели комендантский час в стране с 21:00 до 4:30, который будет действовать до 10 февраля.