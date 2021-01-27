МИД вручил ноту протеста представителю посольства США в Москве

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Россия выступила за формирование международных норм по модерации контента соцсетями в связи с действиями ИТ-гигантов США, которые «тиражируют провокационный контент». Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями», — указано в заявлении.

Российский МИД предложил начать совместную работу в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Заявление опубликовано в ответ на «рестриктивные» действия американских ИТ-компаний и социальных сетей. По мнению МИДа, эти действия «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».