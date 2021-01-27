Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в нападении на росгвардейца

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
Росгвардия опровергла данные о продаже «дворца семьи Золотова» в Барвихе Общество, 22:01 В МХАТе опровергли информацию о тяжелом состоянии худрука Боякова Общество, 21:54 Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии по футболу Спорт, 21:52 Спортивный юрист допустил отсутствие санкций против Шубенкова за допинг Спорт, 21:41 ФНС решила создать отдельную налоговую инспекцию для богатых россиян Финансы, 21:28 S&P оценило снижение доходов банков из-за низких ставок в ₽1,5 трлн Финансы, 21:26 Каннский кинофестиваль перенесли на июль Общество, 21:21 Миранчук забил «Лацио» в Кубке Италии сразу после удаления одноклубника Спорт, 21:20 УЕФА подтвердил решение провести чемпионат Европы в 12 городах Спорт, 21:04 Boeing отчитался о рекордном годовом убытке Инвестиции, 20:58 Депутат Сопчук обжалует изъятие у него «золотых» активов Общество, 20:57 Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в нападении на росгвардейца Общество, 20:56 Экс-глава РУСАДА посоветовал не торопиться с выводами о допинге Шубенкова Спорт, 20:33 Объем наличных в обращении у россиян рекордно вырос из-за пандемии Финансы, 20:29
Общество ,  
0 

Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в нападении на росгвардейца

Обвиняемый в нападении на бойца спецназа ОМОНа во время несогласованной акции 23 января Тимур Салихов (справа)
Обвиняемый в нападении на бойца спецназа ОМОНа во время несогласованной акции 23 января Тимур Салихов (справа) (Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта двоих обвиняемых в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве — Тимура Салихова и Александра Мучаева. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

Подозреваемые обвиняются в нарушении по ч. 1 ст. 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья».

СК назвал число возбужденных уголовных дел после митингов 23 января
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании двух человек, один из которых — мужчина 1984 года рождения — подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре. По данным следствия, он несколько раз ударил его по голове и телу. В сообщении СК указывается, что на допросе мужчина подтвердил свое участие в драке и полностью признал вину.

23 января в разных городах России прошли массовые несанкционированные акции протеста в связи с арестом Алексея Навального, вернувшегося из Германии. Согласно данным столичного МВД, в несогласованной акции в Москве приняли участие 4 тыс. человек. По данным агентства Reuters — 40 тыс. По подсчетам «ОВД-Инфо», по всей стране правоохранители задержали более 3,9 тыс. человек. Из них в Москве — свыше 1,5 тыс., в Петербурге — более 500. МВД о задержаниях на акциях не сообщало.

Пресненский суд Москвы протесты арест новости Москва
Материалы по теме
В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов
Общество
Главы МИД стран G7 осудили задержания участников акций протеста в России
Политика
В Москве арестовали обвиняемого в нападении на полицейского на протестах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter