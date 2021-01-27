Суд в Москве арестовал двоих обвиняемых в нападении на росгвардейца

Обвиняемый в нападении на бойца спецназа ОМОНа во время несогласованной акции 23 января Тимур Салихов (справа) (Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта двоих обвиняемых в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве — Тимура Салихова и Александра Мучаева. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

Подозреваемые обвиняются в нарушении по ч. 1 ст. 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья».

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании двух человек, один из которых — мужчина 1984 года рождения — подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре. По данным следствия, он несколько раз ударил его по голове и телу. В сообщении СК указывается, что на допросе мужчина подтвердил свое участие в драке и полностью признал вину.

23 января в разных городах России прошли массовые несанкционированные акции протеста в связи с арестом Алексея Навального, вернувшегося из Германии. Согласно данным столичного МВД, в несогласованной акции в Москве приняли участие 4 тыс. человек. По данным агентства Reuters — 40 тыс. По подсчетам «ОВД-Инфо», по всей стране правоохранители задержали более 3,9 тыс. человек. Из них в Москве — свыше 1,5 тыс., в Петербурге — более 500. МВД о задержаниях на акциях не сообщало.