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Кравцов оценил возможность введения шестидневки в российских школах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от их уровня знаний, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Каждая школа <...> решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения. Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», — сказал Кравцов (цитата по ТАСС).

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Сергей Кравцов

По словам министра, решение будут принимать на основе принятых ранее карантинных мер. Соответствующие рекомендации были направлены в регионы.

В 2019 году предыдущий министр просвещения Ольга Васильева заявила, что по уставу решение о шестидневках каждая школа принимает самостоятельно. «Я убеждена, что малышам просто нечего делать шестой день в школе, они должны быть дома, общаться с родителями, отдыхать. А старшие классы, 10-й и 11-й, могут идти в школу по необходимости», — сказала Васильева, при этом отметив, что школа сама вправе принимать решение о количестве учебных дней.

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