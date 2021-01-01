Минобороны объяснило поставку в ЦАР бронетехники

Партию бронемашин поставили в Центральноафриканскую Республику в ноябре, еще до того, как Россия направила туда военных инструкторов

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Россия в ноябре поставила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, рассказал в интервью «Российской газете» замглавы Минобороны Александр Фомин.

По его словам, партия бронетехники была переброшена в ЦАР «для использования в рамках реформы сектора безопасности» этой страны. Сколько именно боевых машин поставили в республику, Фомин не уточнил.

По словам замглавы Минобороны, интерес к российскому оружию проявляют во всем мире. Фомин заявил, что Россия намерена расширять военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке «в складывающихся условиях соперничества государств — основных мировых лидеров за военные и экономические рынки» этих стран.

В августе 2018 года Россия подписала с ЦАР соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В российском МИДе сообщили, что в страну отправили группу из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также поставили партию боеприпасов и стрелкового вооружения на нужды армии.