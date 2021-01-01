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Политика ,  
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Минобороны объяснило поставку в ЦАР бронетехники

Партию бронемашин поставили в Центральноафриканскую Республику в ноябре, еще до того, как Россия направила туда военных инструкторов
Фото: Desmond Boylan / Reuters
Фото: Desmond Boylan / Reuters

Россия в ноябре поставила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, рассказал в интервью «Российской газете» замглавы Минобороны Александр Фомин.

По его словам, партия бронетехники была переброшена в ЦАР «для использования в рамках реформы сектора безопасности» этой страны. Сколько именно боевых машин поставили в республику, Фомин не уточнил.

По словам замглавы Минобороны, интерес к российскому оружию проявляют во всем мире. Фомин заявил, что Россия намерена расширять военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке «в складывающихся условиях соперничества государств — основных мировых лидеров за военные и экономические рынки» этих стран.

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В августе 2018 года Россия подписала с ЦАР соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В российском МИДе сообщили, что в страну отправили группу из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также поставили партию боеприпасов и стрелкового вооружения на нужды армии.

27 декабря в республике проходят президентские и парламентские выборы. В преддверии голосования в стране обострилось противостояние между официальным правительством во главе с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой и вооруженными оппозиционными группировками. В середине месяца три группировки повстанцев объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены» и начали наступление на столицу Банги, чтобы помешать Туадере переизбраться на второй срок.

Конституционный суд ЦАР не допустил до выборов бывшего президента Франсуа Бозизе, который пользуется поддержкой в стране, особенно в армии. Власти обвинили его в попытке госпереворота. После этого оппозиция, которая контролирует большую часть территории ЦАР, отказалась от соблюдения мирного договора с властями, действующего с 2019 года.

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На этом фоне ООН усилила активность миротворческой миссии в ЦАР. Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Также в страну собираются перебросить часть миссии ООН в Южном Судане и военных из Руанды.

Автор
Наталия Анисимова
Центральноафриканская Республика бронетехника Минобороны
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