В Краснодарском крае возбудили новое дело из-за геноцида во времена ВОВ

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в 1942–1943 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ст. 357 УК (геноцид) на основании архивных материалов регионального управления ФСБ.

Согласно информации следствия, во время немецкой оккупации с августа 1942 года по октябрь 1943-го нацисты при содействии пособников морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо хоронили местных жителей. В СКР указывают, что почти в каждом районе Краснодарского края в ходе оккупации было массовое уничтожение мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

По данным СКР, в Краснодаре расстреляли, сожгли и умертвили в газовых камерах минимум 13 тыс. человек. В Новороссийске — 7 тыс., Армавире — 6,8 тыс., станице Абинской — более 2 тыс. и Темрюке — больше 1 тыс. человек.

Кроме того, 13 ноября 1942 года оккупанты расстреляли 207 мирных жителей поселка Михеева Поляна. Раненых добили, а поселок сожгли. Аналогичную акцию нацисты провели в марте 1943 года на хуторе 2-й Западный Крымского района. Там расстреляли 137 мирных жителей, в том числе 28 детей. 16 февраля 1943-го были расстреляны 80 человек в станице Тамань Темрюкского района.