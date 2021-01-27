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В Краснодарском крае возбудили новое дело из-за геноцида во времена ВОВ

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в 1942–1943 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ст. 357 УК (геноцид) на основании архивных материалов регионального управления ФСБ.

Согласно информации следствия, во время немецкой оккупации с августа 1942 года по октябрь 1943-го нацисты при содействии пособников морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо хоронили местных жителей. В СКР указывают, что почти в каждом районе Краснодарского края в ходе оккупации было массовое уничтожение мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков.

По данным СКР, в Краснодаре расстреляли, сожгли и умертвили в газовых камерах минимум 13 тыс. человек. В Новороссийске — 7 тыс., Армавире — 6,8 тыс., станице Абинской — более 2 тыс. и Темрюке — больше 1 тыс. человек.

Кроме того, 13 ноября 1942 года оккупанты расстреляли 207 мирных жителей поселка Михеева Поляна. Раненых добили, а поселок сожгли. Аналогичную акцию нацисты провели в марте 1943 года на хуторе 2-й Западный Крымского района. Там расстреляли 137 мирных жителей, в том числе 28 детей. 16 февраля 1943-го были расстреляны 80 человек в станице Тамань Темрюкского района.

В сентябре 1943 года в станице Гостагаевской немцы изъяли у родителей 40 детей, из которых выкачали кровь в военном госпитале для переливания раненым немецким офицерам. Тела жертв вывезли и захоронили. Там же в 1942 году нацисты расстреляли учительницу и двоих ее малолетних детей по подозрению в помощи партизанам.

Сейчас следователи хотят установить конкретных лиц, которые были причастны к преступлениям и которым удалось избежать ответственности. К расследованию привлекли криминалистов.

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В декабре прошлого года зампрокурора Краснодарского края отменил постановление КГБ СССР, которое приостанавливало предварительное следствие по делу о массовых убийствах советских граждан на Кубани.

В ходе расследования, которое проводил Комитет госбезопасности, выяснилось, что карательный отряд в 1941–1943 годах массово занимался геноцидом местных жителей: их расстреливали и умерщвляли в передвижных газовых камерах. Результаты расследования передали ФРГ, где по этому делу осудили пять человек. В 1972 году следствие приостановили из-за отсутствия иных лиц, которые были причастны к преступлениям.

геноцид Великая Отечественная Война Следственный комитет Краснодарский край
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