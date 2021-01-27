Безос через суд потребовал $1,7 млн после слива личной переписки

Джефф Безос (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Основатель Amazon намерен отсудить у брата своей подруги Лорен Cанчес $1,7 млн для покрытия судебных издержек, которые он понес во время судебного процесса по делу о клевете, сообщает Bloomberg.

Процесс начался в верховном суде штата Калифорния в Лос-Анджелесе в марте 2020 года. Михаэль Санчес подал против миллиардера и его консультанта по безопасности иск о клевете, потребовав возместить моральный ущерб ($400 тыс.), так как Безос перед журналистами обвинил Санчеса в сливе личной переписки сестры одному из американских таблоидов.

Иск Санчеса был отклонен осенью 2020 года за отсутствием доказательств, теперь Безос как ответчик по делу имеет право на возмещение судебных издержек истцом.

Безос потребовал возмещения этих расходов, вновь указав, что Санчес передал переписку в прессу. Безос опирается на данные частного детектива, который установил, что таблоид The National Enquirer в январе 2019 года заплатил Санчесу за слив $200 тыс.