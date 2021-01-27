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Общество ,  
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Безос через суд потребовал $1,7 млн после слива личной переписки

Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Основатель Amazon намерен отсудить у брата своей подруги Лорен Cанчес $1,7 млн для покрытия судебных издержек, которые он понес во время судебного процесса по делу о клевете, сообщает Bloomberg.

Процесс начался в верховном суде штата Калифорния в Лос-Анджелесе в марте 2020 года. Михаэль Санчес подал против миллиардера и его консультанта по безопасности иск о клевете, потребовав возместить моральный ущерб ($400 тыс.), так как Безос перед журналистами обвинил Санчеса в сливе личной переписки сестры одному из американских таблоидов.

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Общество
Джефф Безос

Иск Санчеса был отклонен осенью 2020 года за отсутствием доказательств, теперь Безос как ответчик по делу имеет право на возмещение судебных издержек истцом.

Безос потребовал возмещения этих расходов, вновь указав, что Санчес передал переписку в прессу. Безос опирается на данные частного детектива, который установил, что таблоид The National Enquirer в январе 2019 года заплатил Санчесу за слив $200 тыс.

Издание было заинтересовано в новостях о личной жизни миллиардера, так как он разводился со своей женой. Заявление об этом также было сделано в январе 2019 года. Супругов развели в июле 2019 года, в результате Маккинзи Безос получила 19,7 млн акций компании Amazon.com Inc, которые эквивалентны 4% компании Amazon.

Состояние Безоса после развода оценивалось в рекордные $200 млрд.

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