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Общество ,  
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Появилось видео задержания TikTok-блогеров из-за нападения на машину ФСБ

РЕН ТВ опубликовал видео задержания TikTok-блогера Константина Лакеева (kievskyyy, Костя Киевский) и его коллег по хаусу Good People.

Лакеева подозревают в нападении во время несогласованной акции 23 января на служебную машину, которая, по данным источников ТАСС и Baza, принадлежала ФСБ.

На видео силовики задерживают молодого человека в квартире, он говорит, что работает здесь блогером.

Telegram-канал Baza и РЕН ТВ передают, что Лакеева задержали на территории «TikTok-хауса» — съемного дома, в котором для совместного производства роликов вместе жила группа блогеров. Вместе с ним, по информации телеканала, в полицию отвезли еще 12 блогеров, их проверяют на правонарушения.

В Москве по делу о нападении на машину ФСБ задержали TikTok блогера
Общество
Фото:Ruptly

«ОВД-Инфо» со ссылкой на друга Константина Лакеева сообщает, что задержание прошло накануне около 19:00. После этого с блогером некоторое время не было связи.Он вышел на связь 27 января и сообщил, что находится в Следственном комитете, в течение дня пройдет суд по мере пресечения.

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РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В Москве, как и в других регионах России, 23 января прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Во время протестов в Москве участники акции закидали на Цветном бульваре снежками автомобиль с номерами АМР — серию номеров с этими буквами часто связывают с автомобилями органов власти и силовых структур. СК по Москве указал, что это была «служебная машина». Молодые люди также наносили удары по бамперу автомобиля, он смог уехать только после вмешательства полиции.

В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Источники «РИА Новости» и ТАСС заявляли, что водителя закиданной снежками машины госпитализировали, поскольку в машине якобы разбили стекло и травмировали ему глаз. По данным ТАСС, возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

Ролики с нападением на машину стали популярными в TikTok. В аккаунте Лакеева этого ролика нет, последнее видео в нем опубликовано 18 января. У аккаунта 815 тыс. подписчиков.

По данным «ОВД-Инфо», всего по стране по итогам акций задержали 3893 человека, в Москве — 1533. МВД не предоставляло официальной информации. В некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, после митингов завели уголовные дела.

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