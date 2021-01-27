Появилось видео задержания TikTok-блогеров из-за нападения на машину ФСБ
РЕН ТВ опубликовал видео задержания TikTok-блогера Константина Лакеева (kievskyyy, Костя Киевский) и его коллег по хаусу Good People.
Лакеева подозревают в нападении во время несогласованной акции 23 января на служебную машину, которая, по данным источников ТАСС и Baza, принадлежала ФСБ.
На видео силовики задерживают молодого человека в квартире, он говорит, что работает здесь блогером.
Telegram-канал Baza и РЕН ТВ передают, что Лакеева задержали на территории «TikTok-хауса» — съемного дома, в котором для совместного производства роликов вместе жила группа блогеров. Вместе с ним, по информации телеканала, в полицию отвезли еще 12 блогеров, их проверяют на правонарушения.