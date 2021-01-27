Эксперты зафиксировали рост среднего чека в январе на хлеб и масло

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средний чек на хлеб «Дарницкий», пшеничную муку, подсолнечное масло и гречку в январе вырос на 1,5–4% по сравнению с декабрем. Об этом свидетельствуют результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые приводит «РИА Новости».

Аналитики сравнивали средние единовременные расходы (включают разные объемы упаковки, скидки и акции магазинов) при покупке пяти товаров в январе с тратами в декабре и январе 2020 года.

Больше всего по сравнению с прошлым месяцем вырос чек на хлеб «Дарницкий» (4%), за ним следуют подсолнечное масло и мука (3%). Чек на гречку увеличился на 1,5%. Единственный товар, по которому зафиксировано снижение по сравнению с прошлым месяцем, — сахарный песок (на 4%).

По сравнению с январем 2020 года чек на хлеб вырос на 11,5%, мука — на 25%, подсолнечное масло — на 47%, гречка — на 26%. Больше всего увеличился средний чек за год на сахар — 68%.