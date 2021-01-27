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Эксперты зафиксировали рост среднего чека в январе на хлеб и масло

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средний чек на хлеб «Дарницкий», пшеничную муку, подсолнечное масло и гречку в январе вырос на 1,5–4% по сравнению с декабрем. Об этом свидетельствуют результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые приводит «РИА Новости».

Аналитики сравнивали средние единовременные расходы (включают разные объемы упаковки, скидки и акции магазинов) при покупке пяти товаров в январе с тратами в декабре и январе 2020 года.

Больше всего по сравнению с прошлым месяцем вырос чек на хлеб «Дарницкий» (4%), за ним следуют подсолнечное масло и мука (3%). Чек на гречку увеличился на 1,5%. Единственный товар, по которому зафиксировано снижение по сравнению с прошлым месяцем, — сахарный песок (на 4%).

По сравнению с январем 2020 года чек на хлеб вырос на 11,5%, мука — на 25%, подсолнечное масло — на 47%, гречка — на 26%. Больше всего увеличился средний чек за год на сахар — 68%.

Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин в середине декабря обратил внимание на рост цен на базовые продукты и дал правительству неделю на то, чтобы принять меры. Соглашение о предельных ценах на продукты питания Минсельхоз, Минпромторг и торговые сети подписали 16 декабря. Согласно им цена подсолнечного масла не должна превышать 95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. в рознице, сахара — 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице.

Однако 25 января Росстат сообщил, что цены на сахар и масло в декабре 2020 года и январе 2021 года оказались выше показателей, зафиксированных в соглашении.

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По данным Росстата, на последней полной неделе декабря средняя цена на сахар составила 50,23 руб. за 1 кг, на масло — 114,96 руб. за 1 л.

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