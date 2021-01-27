На заводе опровергли сообщения о возгорании на «Адмирале Кузнецове»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске опровергли РБК информацию о возгорании на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». О том, что на корабле произошел пожар, накануне сообщал «Вечерний Мурманск».

«Произошел сбой в работе, напуганные люди начали звонить пожарным, рассказывать про пожар. Возгорания не было, произошел сбой в работе технологического оборудования. Никаких неприятностей не случилось, все быстро устранили и продолжили работу. Ни повреждений, ни жертв нет», — сообщили РБК в центре судоремонта «Звездочка».

«Вечерний Мурманск» писал, что во время газовой сварки взорвался и загорелся баллон с ацетиленом.

На верфях «Звездочки» «Адмирала Кузнецова» ремонтируют после предыдущего пожара, в декабре 2019 года. Корабль загорелся при проведении сварочных работ. Полностью потушить его удалось лишь на следующий день. В результате пожара два человека погибли (военнослужащий-контрактник и офицер службы живучести крейсера), еще 14 человек пострадали. Стоимость восстановления составила более 250 млн руб.