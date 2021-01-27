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На заводе опровергли сообщения о возгорании на «Адмирале Кузнецове»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске опровергли РБК информацию о возгорании на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». О том, что на корабле произошел пожар, накануне сообщал «Вечерний Мурманск».

«Произошел сбой в работе, напуганные люди начали звонить пожарным, рассказывать про пожар. Возгорания не было, произошел сбой в работе технологического оборудования. Никаких неприятностей не случилось, все быстро устранили и продолжили работу. Ни повреждений, ни жертв нет», — сообщили РБК в центре судоремонта «Звездочка».

«Вечерний Мурманск» писал, что во время газовой сварки взорвался и загорелся баллон с ацетиленом.

«Адмирал Кузнецов» и ВМС Австралии: список худших авианосцев мира
Фотогалерея 
<p>Авианесущий крейсер ВМС КНР. Строился на верфи в Украинской ССР&nbsp;для советского&nbsp;ВМФ. После распада Советского Союза недостроенный корабль достался Украине. В 1992 году&nbsp;сделанный на две трети крейсер получил название &laquo;Варяг&raquo;.</p> <p>Китайский бизнесмен Сюй Цзэнпин купил его в 1998 году за $20 млн. Как <a href="https://www.scmp.com/news/china/article/1682731/mission-impossible-ii-battle-get-chinas-aircraft-carrier-home">писала</a> газета South China Morning Post, Украина не хотела продавать &laquo;Варяг&raquo; для военных целей, поэтому Цзэнпин осуществлял сделку, одобренную Пекином, якобы для&nbsp;строительства плавучего казино, хотя на самом деле недострой&nbsp;покупали для&nbsp;китайского военного флота.</p> <p>В Китае крейсер был достроен и в 2012 году стал одним из двух существующих авианосцев ВМС КНР. После аварии использовался в основном в учебных целях, ​в апреле 2018 года его признали дефектным и допустили к списанию</p>

На верфях «Звездочки» «Адмирала Кузнецова» ремонтируют после предыдущего пожара, в декабре 2019 года. Корабль загорелся при проведении сварочных работ. Полностью потушить его удалось лишь на следующий день. В результате пожара два человека погибли (военнослужащий-контрактник и офицер службы живучести крейсера), еще 14 человек пострадали. Стоимость восстановления составила более 250 млн руб. 

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий крейсер России. В феврале 2017 года после похода к берегам Сирии и участия в боевых действиях он вернулся в Североморск для ремонта. Корабль не впервые сталкивается с чрезвычайными ситуациями за время ремонта. Так, в октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50, использующийся для ремонта «Адмирала Кузнецова». При этом инциденте на палубу корабля упало несколько кранов. Министр обороны Сергей Шойгу до предыдущего пожара обещал закончить ремонт и модернизацию крейсера до конца 2020 года. 

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