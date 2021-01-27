Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 26 янв, 14:00
У депутата-единоросса Сопчука изъяли «золотые» активы на 38 млрд руб. Общество, 06:33 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 06:02 Российский бизнес стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству Бизнес, 06:00 В Испании произошло несколько землетрясений магнитудой выше 4 Общество, 05:58 YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа Технологии и медиа, 05:33 Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них Общество, 05:00 Байден заявил о неоправдавшей ожидания программе вакцинации от COVID Общество, 04:58 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 04:55 Эпидемиолог назвал причину снижения заболеваемости COVID-19 в России Общество, 04:39 В Великобритании число жертв COVID-19 превысило 100 тыс. человек Общество, 04:15 Бизнесмены назвали привлекательные для открытия гостиниц в России города Бизнес, 04:00 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 03:45 Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по делу о картинах на $1 млрд Общество, 03:36 Подозреваемый в нападении на силовика во Владивостоке пришел с повинной Общество, 03:30
Общество ,  
0 

В Испании произошло несколько землетрясений магнитудой выше 4

В Испании сейсмологий зарегистрировали серию землетрясений магнитудой выше 4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ученые установили, что эпицентр подземных толчков располагался в 11 км от города Гранада, в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4,3).

В Чили сняли введенную после землетрясения угрозу цунами
Общество

Также о землетрясениях сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес в своем Twitter. «Сегодня ночью несколько землетрясений потрясли Гранаду... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб», — написал Санчес. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет.

Ранее, 24 января, землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Чили. После подземных толчков Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны. Через несколько часов угрозу цунами власти сняли.

землетрясения Испания
Материалы по теме
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7
Общество
Землетрясения в Аргентине магнитудой 6,5 вызвало панику у жителей
Общество
Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 81 человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter