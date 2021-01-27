В Испании произошло несколько землетрясений магнитудой выше 4

В Испании сейсмологий зарегистрировали серию землетрясений магнитудой выше 4. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ученые установили, что эпицентр подземных толчков располагался в 11 км от города Гранада, в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4,3).

Также о землетрясениях сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес в своем Twitter. «Сегодня ночью несколько землетрясений потрясли Гранаду... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб», — написал Санчес. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет.

Ранее, 24 января, землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Чили. После подземных толчков Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны. Через несколько часов угрозу цунами власти сняли.