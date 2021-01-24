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В Чили сняли введенную после землетрясения угрозу цунами

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) заявило от отмене угрозы цунами для чилийской антарктической территории, объявленную после землетрясения у берегов страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

«Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами. Со своей стороны ONEMI отменяет эвакуацию из-за цунами в прибрежных секторах антарктической территории», — говорится в сообщении.

В Чили после землетрясения объявили угрозу цунами
Общество

Ранее сообщалось, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал около Чили землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчок располагался в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. После этого власти объявили угрозу цунами для антарктической территории Чили, началась эвакуация с антарктических баз.

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