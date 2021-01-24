В Чили после землетрясения объявили угрозу цунами

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Кроме того, после землетрясения магнитудой 7,0 было эвакуированы несколько человек с антарктических баз. «80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 — с базы О'Хиггинс, 10 — с базы Файлдс и 31 человек — с базы Прат. Также были эвакуированы 5 иностранных баз возле базы Файлдс», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Европейско-средиземноморский сейсмологического центра, у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчок находился в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в нем проживают порядка 117 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Ранее, 28 декабря, около берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7. Тогда сообщалось, что очаг залегал на глубине 23 км. Толчки были зафиксированы в 144 км к западу от поселка Толтен, область Араукания. Чилийская радиостанция Cooperativa передавала, что последствия ощущались в разных южных регионах страны. О жертвах и разрушениях не сообщалось.