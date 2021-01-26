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Общество ,  
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Адвокат заявил о статусе занимавшегося рекультивацией свалки австрийца

Оливер Кайзер
Оливер Кайзер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Австрийский бизнесмен, гендиректор компании «Экоком», занимающейся рекультивацией мусорного полигона «Кучино», Оливер Кайзер не был задержан и находится на рабочем месте. Об этом РБК сообщил адвокат бизнесмена Александр Мельцев.

«Кайзер не задержан и не задерживался, находится на рабочем месте, никто свободы его не ограничивал, вину по предъявленному обвинению он отрицает», — отметил адвокат.

По его словам, 21 января Кайзер был приглашен в ГСУ ГУ МВД по Московской области на допрос в качестве свидетеля, после которого ему было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство).

Рекультивировавший мусорный полигон австрийский бизнесмен не признал вину
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ранее «РИА Новости» сообщило о задержании Кайзера в Москве. В пресс-службе Тверского суда уточнили РБК, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении австрийца.

Компания Кайзера «Экоком» занималась рекультивацией мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе. В 2017 году на полигон пожаловались президенту Владимиру Путину местные жители. Вскоре полигон был закрыт, местные власти занялись его рекультивацией. Кайзер оценивал стоимость проекта в 3,5–4 млрд руб. Позднее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении нарушения в работе компании «Экоком».

адвокат статус бизнесмен новости
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Рекультивировавший мусорный полигон австрийский бизнесмен не признал вину
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