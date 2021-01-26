Адвокат заявил о статусе занимавшегося рекультивацией свалки австрийца

Оливер Кайзер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Австрийский бизнесмен, гендиректор компании «Экоком», занимающейся рекультивацией мусорного полигона «Кучино», Оливер Кайзер не был задержан и находится на рабочем месте. Об этом РБК сообщил адвокат бизнесмена Александр Мельцев.

«Кайзер не задержан и не задерживался, находится на рабочем месте, никто свободы его не ограничивал, вину по предъявленному обвинению он отрицает», — отметил адвокат.

По его словам, 21 января Кайзер был приглашен в ГСУ ГУ МВД по Московской области на допрос в качестве свидетеля, после которого ему было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство).

Ранее «РИА Новости» сообщило о задержании Кайзера в Москве. В пресс-службе Тверского суда уточнили РБК, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении австрийца.