Рекультивировавший мусорный полигон австрийский бизнесмен не признал вину

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Генеральный директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер не признает свою в вину по делу о незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Мельцева.

По словам юриста, у его подзащитного были все необходимые лицензии.

Кайзера задержали 26 января. Ему предъявили п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Компания Кайзера «Экоком» (дочернее предприятие австрийской ECOCOM Environmental Technologies GmbH) занималась рекультивацией мусорного полигона «Кучино».

Тверской районный суд города Москвы должен избрать предпринимателю меру пресечения. Ходатайство подало Главное следственное управление МВД. Полиция просит судью запретить Кайзеру определенные действия.