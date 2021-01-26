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Путин открыл новую транспортную развязку в Химках

Владимир Путин, Андрей Воробьёв и директор по подготовке производства и гарантийной эксплуатации инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Андрей Ливенцов на открытии Репинской транспортной развязки в Химках
Владимир Путин, Андрей Воробьёв и директор по подготовке производства и гарантийной эксплуатации инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Андрей Ливенцов на открытии Репинской транспортной развязки в Химках (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 28 января открыли Репинскую развязку, связывающую старую и новую части города Химки, сообщается на сайте городской администрации.

«От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь, — заявил Владимир Путин во время встречи с участниками строительства. — Во-первых, все выполнили, во вторых, рабочие места сохранили, зарплаты сохранили и дороги построили».

Губернатор заметил, что строительство не останавливалось во время пандемии, а работу удалось завершить раньше срока, который был намечен на конец 2021 года.

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Глава Химок Дмитрий Волошин сказал, что теперь переезд из старой части города в новую потребует гораздо меньше времени.

Общая площадь транспортной развязки составляет примерно 40 тыс. кв. м, а протяженность основного хода — 0,8 км с путепроводом длиной 158 м. Число полос варьируется от двух до пяти, максимальная скорость движения — 70 км в час.

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12 апреля 2019 года Владимир Путин посетил научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках, где пообещал обсудить строительство дороги между районами города. Через несколько дней он принял отчет главы Подмосковья о состоянии дорог в городе.

Химки Владимир Путин транспортная развязка
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