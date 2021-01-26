Путин открыл новую транспортную развязку в Химках

Владимир Путин, Андрей Воробьёв и директор по подготовке производства и гарантийной эксплуатации инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Андрей Ливенцов на открытии Репинской транспортной развязки в Химках (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 28 января открыли Репинскую развязку, связывающую старую и новую части города Химки, сообщается на сайте городской администрации.

«От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь, — заявил Владимир Путин во время встречи с участниками строительства. — Во-первых, все выполнили, во вторых, рабочие места сохранили, зарплаты сохранили и дороги построили».

Губернатор заметил, что строительство не останавливалось во время пандемии, а работу удалось завершить раньше срока, который был намечен на конец 2021 года.