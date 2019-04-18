Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он решил сегодня пригласить их и поговорить. Они должны были как раз за три-четыре дня проработать вопрос, что можно сделать в плане развязки», — пояснил Песков.

Путин 12 апреля посетил находящееся в Химках НПО «Энергомаш». Он пообещал обсудить вопрос строительства дороги между Старыми и Новыми Химками с главой региона и министром транспорта. В ходе встречи с сотрудниками у президента также спросили, можно ли организовать льготный проезд для них по платной дороге Санкт-Петербург — Москва. Глава государства указал, что вряд ли удастся «нагнуть концессионеров», поскольку это проект с иностранным участием. Путин напомнил, что для поездок по этой дороге для экономии можно использовать абонементы.

«Автодор» сообщал, что цены за проезд по платным участкам М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва — Санкт-Петербург повышаются с 15 апреля в рамках ежегодной индексации.