Президент Таджикистана заявил об отсутствии коронавируса в стране

Эмомали Рахмон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Таджикистан справился с распространением коронавирусной инфекции, заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании парламенту страны.

«С начала января в нашей стране инфекционное заболевание COVID-19 практически сошло на нет, то есть Таджикистан сегодня живет в обстановке без COVID-19», — сказал Рахмон.

При этом он уточнил, что граждане по-прежнему должны быть бдительными, беречь друг друга, а также соблюдать правила личной и общественной гигиены.