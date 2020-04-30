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Пандемия коронавируса ,  
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В Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Фото: Sajad Hameed / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sajad Hameed / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Таджикистане выявили первые 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает национальное агентство «Ховар».

Агентство отмечает, что республиканский штаб по профилактике COVID-19 официально подтвердил существование инфекции в стране. По данным Минздрава республики, за прошедшие сутки выявили десять случаев заболевания в Согдийской области и пять — в Душанбе.

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Ведомство отметило, что с 1 февраля по 30 апреля на карантин поместили 10 937 граждан Таджикистана и иностранцев, 8438 из которых выписали. На контроле в медицинских и профилактических учреждениях остаются более 2 тыс. человек.

Республиканский штаб решил обязать граждан носить медицинские маски. Помимо этого для студентов с первого по третий курс высших учебных заведений летние каникулы начнутся с 4 мая. Выпускники вузов будут сдавать государственные экзамены до 15 мая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили более 3 млн случаев заражения коронавирусом, почти 208 тыс. умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире превысило 3,2 млн человек, скончались 228 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Таджикистан, коронавирус
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