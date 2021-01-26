«Коммерсантъ» узнал о запросах налоговой поставщикам по ценам на продукты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на разные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

Издание указывает, что ФНС обращается по вопросам цен не только к поставщикам, но и в торговые сети. Налоговики проверяют стоимость мяса, рыбы, молочных продуктов, сахара, соли, чая, хлеба, крупы, овощей и других товаров. По словам источника «Коммерсанта», раньше налоговая служба не обращалась с подобными вопросами.

Издание уточнило, что ни пресс-служба ФНС, ни правительство не ответили на его вопросы. В Минпромторге сообщили, что в ведомство не поступала информация о подобных запросах со стороны налоговой службы.

В одной из компаний «Коммерсанту» сказали, что представили налоговикам лишь данные о фактическом повышении цен, а прогнозы давать отказались, сославшись на коммерческую тайну.