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Экономика ,  
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«Коммерсантъ» узнал о запросах налоговой поставщикам по ценам на продукты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на разные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

Издание указывает, что ФНС обращается по вопросам цен не только к поставщикам, но и в торговые сети. Налоговики проверяют стоимость мяса, рыбы, молочных продуктов, сахара, соли, чая, хлеба, крупы, овощей и других товаров. По словам источника «Коммерсанта», раньше налоговая служба не обращалась с подобными вопросами.

Издание уточнило, что ни пресс-служба ФНС, ни правительство не ответили на его вопросы. В Минпромторге сообщили, что в ведомство не поступала информация о подобных запросах со стороны налоговой службы.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В одной из компаний «Коммерсанту» сказали, что представили налоговикам лишь данные о фактическом повышении цен, а прогнозы давать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Другой поставщик сообщил изданию, что не ясна ответственность за предоставление прогноза. Еще один производитель представил контрольной службе налоговый прогноз по динамике цен.

В середине декабря правительство подписало ряд постановлений о сдерживании роста цен на базовые продукты. Среди них — постановление о заключении специальных соглашений между Минсельхозом, Минпромторгом и ФАС, с одной стороны, а также производителями и торговыми сетями — с другой.

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Документы установили предельные цены на подсолнечное масло и сахар, согласно которым цена подсолнечного масла не должна превышать 95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. в рознице, а сахара — 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице.

Но 25 января Росстат сообщил, что с 21 по 27 декабря эти товары в российских магазинах продавали по ценам, превышающим установленные.

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