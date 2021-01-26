Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента»

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп открыл в штате Флорида офис, который будет заниматься его деятельностью в качестве бывшего главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление штаба республиканца.

«Офис будет отвечать за управление перепиской, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью президента Трампа в интересах Соединенных Штатов и продвигать повестку администрации Трампа», — говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что «офис бывшего президента» будет располагаться в округе Палм-Бич (штат Флорида). Там находится Мар-а-Лаго — частная резиденция Трампа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. По словам собеседников издания, он хотел бы назвать объединение Патриотической партией.