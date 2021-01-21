В США при крушении военного вертолета погибли три человека

В США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), погибли трое военнослужащих. Об этом сообщил шериф округа Монро, где произошла авария, Тодд Бакстер, передает региональная телестанция WIVB-TV.

«Мы ждем от Национальной гвардии подтверждения личности тех, кто был на борту, и опознания наших великих солдат», — уточнил он.

Вертолет рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся. Он использовался для медицинской эвакуации, национальная гвардия штата заявила, что экипаж выполнял тренировочный полет. По информации гвардии, на борту было всего три человека.

Губернатор штата Эндрю Куомо приказал 21 января приспустить флаги на всех государственных зданиях в знак траура. От имени всех жителей региона он принес соболезнования близким и сослуживцам погибших.