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В США при крушении военного вертолета погибли три человека

В США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), погибли трое военнослужащих. Об этом сообщил шериф округа Монро, где произошла авария, Тодд Бакстер, передает региональная телестанция WIVB-TV.

«Мы ждем от Национальной гвардии подтверждения личности тех, кто был на борту, и опознания наших великих солдат», — уточнил он.

Вертолет рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся. Он использовался для медицинской эвакуации, национальная гвардия штата заявила, что экипаж выполнял тренировочный полет. По информации гвардии, на борту было всего три человека.

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Губернатор штата Эндрю Куомо приказал 21 января приспустить флаги на всех государственных зданиях в знак траура. От имени всех жителей региона он принес соболезнования близким и сослуживцам погибших.

В декабре 2019 года «Черный ястреб» упал в штате Миннесота. Вертолет также выполнял учебное задание, на борту было три человека. Никто не выжил.

США жертвы крушение вертолета
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