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В Канаде при крушении вертолета погибла семья с двумя детьми

При крушении вертолета в северной части провинции Альберта в Канаде погибла семья из четырех человек, передает телеканал CTV.

Авиакатастрофа произошла 1 января около 20:50 по местному времени (6:50 утра 2 января мск) в округе Берч-Хилл, примерно в 100 км к северо-востоку от города Гранд-Прери.

Одномоторный вертолет Robinson R44 разбился на поле местного фермера, спасатели перехватили сигнал аварийного передатчика. Маршрут вертолета не установлен.

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Пакистане
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Как сообщили в полиции, все четверо человек, находившихся на борту — двое взрослых и двое детей — погибли. Сейчас место крушения оцеплено, полиция ожидает прибытия специалистов для выяснения причин и обстоятельств катастрофы.

27 декабря в Пакистане разбился вертолет вооруженных сил страны, направлявшийся в военный госпиталь. Погибли четыре человека. По данным Минобороны Пакистана, причиной крушения стала техническая неисправность.

Канада вертолет авиакатастрофа крушение жертвы
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