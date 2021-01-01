Британские истребители перехватили российские Ту-142 над Северным морем

Британские реактивные истребители Typhoon перехватили над Северным морем два российских самолета Ту-142, замеченных вблизи воздушной границы Великобритании. Об этом говорится на сайте королевских ВВС Великобритании.

«Были перехвачены два российских самолета Ту-142 Bear F», — отмечается в сообщении.

Вместе с истребителями Великобритания подняла воздушный танкер Voyager, способный дозаправлять самолеты в полете. Отследить российских «медведей» королевским ВВС помогали союзники по НАТО, германские диспетчеры.

Английская сторона отметила, что военные самолеты России могут мешать движению остального воздушного транспорта в загруженном пространстве над Северным морем. Как указали ВВС, российские пилоты часто не передают информацию о своих маршруте, местоположении и высоте полета, не выходят на связь с британскими диспетчерами.