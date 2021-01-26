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Один из разработчиков «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

Один из участников разработки группы отравляющих веществ «Новичок» Леонид Ринк собирается в ближайшее время выпустить противовирусное средство, способное бороться в том числе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».

Лекарство создано на основе препарата «Диуцифон», синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат получил название «Иммофон». В нем соединены зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила — они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.

«Оно [средство] работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — РБК), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — сказал Ринк.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Новое средство также может применяться для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

На данный момент препарат испытали около 700 пожилых добровольцев, сообщил Ринк. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», — отметил он.

Правительство включило вакцины и препараты против коронавируса в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе фавипиравир, левилимаб и олокизумаб. «Авифавир» и «Арепливир» созданы на основе вещества — фавипиравира, применяемого для лечения гриппа.«Авифавир», одобренный Минздравом в конце мая, стал первым препаратом в стране, разрешенным для лечения COVID-19.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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