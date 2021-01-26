Один из разработчиков «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

Один из участников разработки группы отравляющих веществ «Новичок» Леонид Ринк собирается в ближайшее время выпустить противовирусное средство, способное бороться в том числе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».

Лекарство создано на основе препарата «Диуцифон», синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат получил название «Иммофон». В нем соединены зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила — они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.

«Оно [средство] работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм. — РБК), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — сказал Ринк.

Новое средство также может применяться для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.