Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Какой холодильник никогда не победит телевизор РБК Стиль и LG SIGNATURE, 06:35 Врач объяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19 Общество, 06:25 Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж Финансы, 06:00 Советник Трампа заявил об отказе экс-президента от планов создания партии Политика, 06:00 В Португалии переизбрали президента Политика, 05:34 В Приморье возбудили дело из-за перекрытых в ходе протестов дорог Общество, 05:33 В Германии предупредили Европу о «полном одиночестве» без России Политика, 05:05 Больше половины российских студентов заявили о планах заняться бизнесом Общество, 05:00 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 04:52 Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе Общество, 04:43 Президент Мексики заболел COVID-19 Политика, 04:02 В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V» Общество, 04:02 СМИ узнали о предложении сократить время шумного ремонта в жилых домах Общество, 03:43 ДиКаприо и Безос призвали Байдена «увести человечество с края обрыва» Общество, 03:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врач объяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19

Паническая боязнь коронавирусной инфекции понижает уровень иммунитета и делает человека более уязвимым для различных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал психотерапевт Игорь Салынцев.

«Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь», — сказал Салынцев.

По его словам, излишняя тревожность снижает уровень стойкости психики, а также негативно влияет на обменные процессы в организме и иммунитет.

Эксперты назвали главные страхи россиян в 2021 году
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Для того, чтобы снизить уровень тревожности, эксперт посоветовал изучать достоверную информацию и перестать обращать внимание на слухи. По его словам, чем больше человек знает о проблеме, тем меньше он боится.

Салынцев также порекомендовал сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что вакцинация не только защитит организм от COVID-19, но и снизит уровень тревожности, так как человек перестанет бояться этой инфекции.

Ранее рекомендации по избавлению от страха и стресса в период пандемии коронавируса дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ посоветовали придерживаться регулярного распорядка дня: вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей, заниматься спортом и отделять работу от отдыха.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем
коронавирус врач
Материалы по теме
Ученые установили связь расы и тяжести течения коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 января
Общество
Швеция закрыла границу с Норвегией из-за «британского» коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter