Академик оценил опасность прививки для бессимптомных больных COVID-19

Если человек заразился коронавирусом и, не зная об этом, сделал прививку, вреда она ему не причинит, сказал «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может», — рассказал он.

Причиной, чтобы отложить прививку, являются признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), температура, «более специфичная симптоматика», например потеря обоняния.

«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания», — отметил академик.