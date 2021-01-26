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Пандемия коронавируса ,  
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Академик оценил опасность прививки для бессимптомных больных COVID-19

Если человек заразился коронавирусом и, не зная об этом, сделал прививку, вреда она ему не причинит, сказал «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может», — рассказал он.

Причиной, чтобы отложить прививку, являются признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), температура, «более специфичная симптоматика», например потеря обоняния.

Ученые предупредили об опасности штамма COVID из ЮАР для уже переболевших
Общество
Фото:Mike Hutchings / Reuters

«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания», — отметил академик.

Он напомнил, что в любом случае разрешение на прививку дает «врач, специалист по вакцинопрофилактике».

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала не прививаться тем, кто уже переболел COVID-19. «Переболевшим мы пока не рекомендуем вакцинироваться, потому что наши наблюдения свидетельствуют, что случаи вторичного заболевания SARS-CоV-2 единичны», — сказала Голикова. Она также отмечала, что уровень антител, выработанных как при вакцинации, так и при перенесенной инфекции, практически идентичен.

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В середине января в России приступили к массовой вакцинации против коронавируса. Прививки делают препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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академик коронавирус прививка
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