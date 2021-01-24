В Нидерландах полиция силой разогнала несогласных с мерами из-за COVID

В Нидерландах полиция прибегла к спецсредствам, разгоняя протестующих в центре Амстердаме и Эйндховена. Местные жители выступают против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает NOS.

Полиция использовала водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ. Митингующие обоих городов, в свою очередь, забросали правоохранителей фейерверками, в Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути силовиков из велосипедов.

Протестные акции не были разрешены властями.

Как отмечает NOS, разгон демонстрантов повлек массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, около местного вокзала было приостановлено дорожное движение.