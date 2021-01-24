Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
В Нидерландах полиция силой разогнала несогласных с мерами из-за COVID Общество, 23:02 Вице-президент Аргентины Киршнер привилась вакциной «Спутник V» Общество, 22:51 В Москве из-за потепления «провис» потолок в подземном переходе Общество, 22:20 Судно «Фортуна» начало работы по достройке «Северного потока-2» в Дании Бизнес, 22:11 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» впервые с 2018 года Спорт, 21:56 Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн Общество, 21:48 Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 90 лет Спорт, 21:35 Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве Общество, 21:15 СМИ сообщили о намерении итальянского клуба пригласить Газзаева на работу Спорт, 21:14 Вдова убитого на Украине депутата Госдумы Максакова вернулась в Россию Общество, 21:12 МВД оценило число участников акции в поддержку Навального в Москве Политика, 21:09 Россиянин выиграл третье золото на чемпионате Европы по шорт-треку Спорт, 20:41 SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников Технологии и медиа, 20:35 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 19:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Нидерландах полиция силой разогнала несогласных с мерами из-за COVID

Фото:Rob Engelaar / EPA / ТАСС Фото:Robin van Lonkhuijsen / EPA / ТАСС Фото:Eva Plevier/ Reuters Фото:Eva Plevier / Reuters Фото:Robin van Lonkhuijsen / EPA / ТАСС Фото:Eva Plevier / Reuters Фото:Eva Plevier / Reuters Фото:Eva Plevier / Reuters
Фото: Rob Engelaar / EPA / ТАСС

В Нидерландах полиция прибегла к спецсредствам, разгоняя протестующих в центре Амстердаме и Эйндховена. Местные жители выступают против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает NOS.

Полиция использовала водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ. Митингующие обоих городов, в свою очередь, забросали правоохранителей фейерверками, в Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути силовиков из велосипедов.

Протестные акции не были разрешены властями.

Как отмечает NOS, разгон демонстрантов повлек массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, около местного вокзала было приостановлено дорожное движение.

В Амстердаме, по данным полиции, на митинг вышли около 1,5 тыс. человек, из них были арестованы более ста.

На прошлой неделе демонстрация против ограничений из-за COVID-19 в Амстердаме также вышла из-под контроля. В центре города собрались около 2 тыс. человек, полиция применила водометы, в ответ в них полетели камни. Были ранены двое правоохранителей, задержаны 143 человека. 

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer
Общество
Фото:Win McNamee / Getty Images

С 23 января в Нидерландах в силу вступил комендантский час по всей стране с 9 вечера до 4:30 утра. Мера продлится до 10 февраля. Полиция уже оштрафовала более 3,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа. Задержаны 25 человек.

По последним данным, число заболевших в стране выросло до 962 104 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Нидерланды протесты полиция коронавирус
Материалы по теме
Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрантов
Общество
В Нидерландах у 100 человек выявили побочные эффекты после вакцины Pfizer
Общество
ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter