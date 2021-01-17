Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрантов

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Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против действий правительства страны. Об этом сообщает AT5 News.

В Амстердаме сотни протестующих собрались в районе Museumplein. Они протестуют против действующего кабинета и мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Накануне мэрия города запретила проведение массовых акций. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы.

Европейские страны применяют различные меры для борьбы с ковид-диссидентством. Ранее правительство федеральной земли Саксония в Германии приняло решение организовать специальный центр для содержания неоднократно нарушавших условия карантина, а также тех, кто отказывается соблюдать правила безопасности. В июне президент области Венето в Италии Лука Дзайя предложил преследовать людей, отрицающих существование коронавируса, по закону — так же, как за отрицание холокоста.