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Меркель созвонилась с Байденом и пригласила в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась по телефону с президентом США Джо Байденом, Меркель приветствовала возвращение Соединенных Штатов в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение
по климату, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Меркель поздравила Байдена со вступлением в должность президента и выразила готовность «к решению международных задач вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами».

«Канцлер и американский президент согласились, что необходимы дополнительные международные усилия, чтобы справиться с пандемией коронавируса. В этом контексте канцлер приветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения», — говорится в сообщении.

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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Лидеры также коснулись вопросов внешней политики, в особенности Афганистана и Ирана, и торговых вопросов.

Канцлер пригласила Байдена посетить Германию, «как только позволит ситуация с пандемией».

Байден вступил в должность президента США 20 января.
Через несколько часов после инаугурации он отменил несколько решений своего предшественника Дональда Трампа. В частности, речь идет о выходе США из Парижского соглашения по климату 2015 года, подразумевающего сокращение углеродных выбросов в окружающую среду, а также о выходе из ВОЗ.

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