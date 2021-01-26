Меркель созвонилась с Байденом и пригласила в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась по телефону с президентом США Джо Байденом, Меркель приветствовала возвращение Соединенных Штатов в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение

по климату, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Меркель поздравила Байдена со вступлением в должность президента и выразила готовность «к решению международных задач вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами».

«Канцлер и американский президент согласились, что необходимы дополнительные международные усилия, чтобы справиться с пандемией коронавируса. В этом контексте канцлер приветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения», — говорится в сообщении.

Лидеры также коснулись вопросов внешней политики, в особенности Афганистана и Ирана, и торговых вопросов.