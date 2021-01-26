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Пандемия коронавируса ,  
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Во Львове впервые выявили хантавирус

Во Львове впервые выявили случай заражения человека хантавирусом, сообщила порталу Zaxid.net
главный санитарный врач Львовской области Наталия Тимко.

Во Львовскую областную инфекционную больницу обратился житель Дрогобычского района, который пожаловался на высокую температуру, проблемы с мочеиспусканием и болью в пояснице и мышцах. У мужчины заподозрили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом, уточняет портал. В Центре общественного здоровья в Киеве, куда были отправлены анализы пациента, подтвердили наличие у него этой инфекции. Где и как больной заразился, неизвестно.

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Тимко пояснила, что носителями хантавируса являются грызуны. Люди могут заразиться через контакты с крысами и вдыхание паров от выделений грызунов. От человека к человеку инфекция передается редко.

В марте от хантавируса умер житель Китая. Сначала у него заподозрили коронавирус, но анализы показали, что мужчина был инфицирован хантавирусом.

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